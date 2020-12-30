Сегодня, наконец-то, состоялось торжественное открытие дороги за миллиард от 3-й Островской до Метромоста. Этого ждали многие омичи, а некоторые рискнули оценить ее качество даже до официального открытия. Сегодня там могут ездить только моичи на личном транспорте, но уже завтра начнет работать и общественный транспорт.На новых остановках будет работать два автобуса №16 и 88 и одна маршрутка №415, рассказали в департаменте транспорта.- Планируется изменение схем маршрутов № 307 и 410 в начале следующего года. Они также будут следовать по новой дороге, - поделились планами в дептрансе.Напомним, что открыть дорогу планировали еще 15 декабря, но в итоге сроки сдвинулись к первоначальным и движение открыли в последние дни декабря.