В Омске будут судить риэлтора, который обманывал владельцев сертификатов на материнский капитал.В ходе следствия выяснилось, что с 2015 по 2018 годы риэлтор и соучредитель риэлторкой фирмы ООО \\"Литера\\" принимал у граждан сертификаты маткапитала, чтобы помочь получить займы на приобретение жилья. Когда ПФР выделял денежные средства, часть из них подозреваемый отдавал клиентам, а другую часть оставлял себе. Так он обманул 38 семей и заработал более 17 миллионов рублей. По этому факту возбудили уголовное дело по статье \\"Мошенничество при получении выплат\\".Предприимчивый риэлтор отрицает свою причастность к махинациям, уточнили в пресс-службе следственного комитета. Сейчас расследование завершено и материалы дела переданы для рассмотрения в суд.