Все готовятся к новому году. Омичи активно украшают к празднику свои квартиры, в городе появились красочные фотозоны и иллюминация, в общественном транспорте с наступающим поздравляют дед мороз и снегурочка. Без традиционного украшения не осталась и пожарная каланча. Теперь к празднику готов и один из главных символов Омска.Сотрудники МЧС очистили смотровую площадку от снега и установили новогоднюю ель рядом с пожарным Василием. Также по ночам на каланче включат праздничную иллюминацию, которая будет радовать омичей до конца новогодних праздников.