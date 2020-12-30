В преддверии нового года омичи, как и все россияне, уже довольно спокойно относятся к повышению цен на разные категории товаров. Резкому подорожанию овощей и фруктов, например, уже никто не удивляется. Не таким большим сюрпризом стало и повышение цен на бензин. Вот только огурцы подешевеют, а топливо точно нет.Так по данным сети заправок \\"ТопЛайн\\" в Омске литр АИ-92 теперь стоит 41,75 рублей, АИ-95 подорожал на 50 копеек и стоит теперь 44,95 рублей, самый дорогой бензин АИ-98 можно приобрести за 49,40 рублей за литр.У другого крупного поставщика бензина \\"Газпромнефть\\" цены тоже выросли. АИ-92 у них стоит 41,75 рублей, АИ-95 - 44,95 рублей, а G-95 оценили в 45,85 рублей.В среднем, на омских заправках в последний месяц бензин подорожал от 10 до 50 копеек.