Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды уже в ближайшие часы. В связи с этим спасатели предупреждают об опасности и просят жителей региона по возможности не находиться на улице слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.– По данным синоптиков с 31 декабря 2020 года по 4 января 2021 года по территории Омской области и в городе Омске ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – В связи с ухудшением погодных условий возможен всплеск пожаров, происшествий на автотранспорте, а также обморожения у граждан. Чтобы избежать этих неприятных последствий похолодания, жителям Омской области необходимо соблюдать правила безопасности.Департамент общественной безопасности администрации Омска напоминает горожанам номера телефонов, по которым следует обращаться при возникновении непредвиденных ситуаций:– АО «Омскэлектро», телефоны: 32-22-15, 65-63-27, 55-05-57;– АО «ОмскВодоканал»: телефон диспетчерской (водопровод): 75-16-00; телефон диспетчерской (канализация): 75-04-00,– АО «Омскгоргаз», телефон: 70-04-04,– АО «Омскоблгаз», телефон: 71-38-38;– ОАО «Омск РТС» (теплосеть), телефон: 40-06-91;– МП города Омска «Тепловая компания», телефон: 68-05-46;– ОАО «Электротехнический Комплекс», телефон: 65-24-02;– Филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго» – Городской РЭС: телефон: 35-55-08;– ООО «Плазма» (газоснабжение), телефон: 50-63-95;– Управление единой дежурно-диспетчерской службы Омска, телефон: 78-78-78.Телефоны экстренных оперативных служб, которые в случае необходимости следует использовать при звонках с мобильных телефонов всех операторов сотовой связи, действующих на территории города и области:– пожарная охрана и служба спасения МЧС – 101;– полиция – 102;– скорая помощь – 103;– аварийная служба газа – 104.Все звонки бесплатные.Минздрав также представил перечень травмпунктов, куда необходимо обращаться в случае обморожения и других травм во время праздников: