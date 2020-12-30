В посёлке Малая Бича, который находится на границе с Тюменской областью, проживает менее тысячи человек. И до недавнего времени у них не было возможности пользоваться услугами сотовой связи. Ситуация изменилась благодаря пилотному проекту по развитию сотовой связи в сельской местности. По решению Губернатора Омской области Александра Буркова Усть-Ишимскому району выделили субсидию в размере 2,35 млн. рублей для софинансирования работ по организации сотовой связи в посёлке Малая Бича.В реализации пилотного проекта приняли участие операторы «Ростелеком» и «Теле2». В Малой Биче установили оборудование базовой станции сотовой связи. 29 декабря были завершены пуско-наладочные работы. Успешно прошёл сеанс видеосвязи администрации Малобичинского сельского поселения с администрацией Усть-Ишимского района. Сотовая связь и доступ к Интернету появился и деревнях Кайнаул и Бакшеево, в селе Загваздино зафиксирован устойчивый сигнал сотовой связи.Сегодня качество связи проверил также Александр Бурков, пообщавшись по ВКС с главой района Александром Седельниковым и жителями посёлка Малая Бича.- В уходящем 2020 году в приоритете работы органов власти был вопрос о противодействии распространению коронавирусной инфекции. Но, тем не менее, мы занимались и вопросами связи. Перед нами стоял вопрос доступности сотовой связи и обеспечение возможности доступа к широкополосному Интернету. У нас в регионе есть 54 населённых пункта, где сотовая связь полностью отсутствует. Поэтому мы в прошлом году приняли областную программу, для того чтобы обеспечить их сотовой связью. Сегодня появилась связь в Малой Биче – эта станция закрывает 4 населённых пункта, – подчеркнул Губернатор.Жители посёлка поблагодарили главу региона и операторов за возможность пользоваться сотовой связью.- Огромное спасибо за Интернет. У меня ребенок-студент, он учится дистанционно. Я ему говорила: не приезжай в Малую Бичу. Но надо было сказать, чтобы приезжал, раз у нас связь появилась. Спасибо за то, что вышку у нас сделали, – отметила жительница Малой Бичи Татьяна Турбанова.Отметим, что всего в текущем году Усть-Ишимскому, Тевризскому и Крутинскому районам было выделено 10,8 млн. рублей на софинансирование работ организации предоставления услуг сотовой связи. Работы проведены также в сёлах Паново, Большая Бича и Петрово. В проекте областного бюджета следующего года на предоставление субсидий в целях организации предоставления услуг сотовой связи предусмотрено 60 млн. рублей.