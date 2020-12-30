«Написать картину вместе с профессиональным художником» - открытку с этим желанием девятилетней Софьи Тихомировой накануне снял с омской «Ёлки желаний» Александр Бурков. Сегодня мечта девочки осуществилась. Специально для юной художницы из посёлка Ростовка Губернатор провел экскурсию по открывшейся недавно выставке «Искусство портрета» в центре «Эрмитаж-Сибирь». Уникальную коллекцию портретов из своих фондов привез в Омск всемирно известный музей. Почти две сотни экспонатов – от алтайских масок и древнеегипетских статуй до работ современных художников. Особый восторг у третьеклассницы вызвал парадный портрет иранского правителя Фатх-Али-шаха, который выполнил в начале 19-го века придворный живописец Михр-Али.После экскурсии в эрмитажном центре творчества для детей специально для Софьи мастер-класс провела график, живописец, педагог старейшей в Омске детской художественной школы №1 имени Саниных Елена Чебаева. Темой их совместной работы накануне Нового года стал волшебный кот. Картину выполнили гуашью. С этим материалом девочка работала впервые в жизни. Совместное творчество, тёплые слова педагога и уютная атмосфера центра «Эрмитаж-Сибирь» юную художницу вдохновили.- Полный восторг, счастье. Для нас это неожиданно, важно, ценно. Желание Сони исполнилось. Она уже около года говорит о том, что мечтает стать художником. Рисование позволяет расслабиться, выразить свои мысли, чувства, эмоции. Поэтому мы часто рисуем, творим, наполняем свою жизнь искусством. Спасибо Александру Леонидовичу, что он помог осуществить эту мечту. Возможно, Соня дальше пойдет в этом направлении и станет профессиональным художником, - поделилась своими эмоциями мама Софьи Наталья Тихомирова.Девочка рассказала Губернатору, что очень любит рисовать пейзажи, натюрморты, животных и портреты друзей и близких. В их семье есть традиция: вместе с младшими братьями и сестрами они сами делают открытки к праздникам. В благодарность за исполнение своей заветной мечты девочка подарила Александру Буркову открытку-пейзаж, которую нарисовала дома: домик со светом в окошке.- У меня ощущение душевной радости, когда ты видишь счастливые глаза ребенка. Это замечательно ощутить себя в роли Деда Мороза. Важно, что мы с Софьей вместе прошлись по залам нашего омского центра «Эрмитаж-Сибирь». Ребёнок уже видит картины, их по-своему читает, уже выбрала любимую картину в этом зале. Это чудо, которого она так ждала, случилось. Благодаря инициативе Президента Владимира Владимировича Путина, который инициировал это проект «Ёлка желаний». Сегодня в него включаются тысячи жителей страны, которые могут помочь детям из малообеспеченных, многодетных семей, детям-инвалидам своим внимание, своей заботой, не просто перечислить деньги куда-то в фонд, а лично поучаствовать, поддержать ребенка, исполнить его желание, - сказал после сегодняшней встречей с юной художницей Александр Бурков.«Ёлка желаний» в Омской области продлится до конца февраля. В акции принимают участие руководители органов исполнительной власти региона, главы муниципальных образований, депутаты, руководители учреждений, организаций и предприниматели.Всероссийская акция «Ёлка желаний» – это специальная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной» платформы «Россия - страна возможностей», которая реализуется в период новогодних праздников. Ее организаторы – федеральный штаб акции взаимопомощи «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтерских центров и другие партнерские организации. Суть акции – исполнение заветных желаний детей-сирот, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, людей старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или страдающих тяжелыми заболеваниями.Стать волшебником может каждый житель страны. Для этого нужно снять шар с желанием на сайте ЁлкаЖеланий.РФ. Акция проходит уже в третий раз. Всего было исполнено почти восемь тысяч желаний. С самого начала проведения акции в 2018 году в ней принимает участие и Президент России.