Накануне нового года в Омскую область попытались незаконно попасть два жителя Казахстана. Они забрались в грузовой вагон поезда, который шел из Петропавловска до станции \\"Входная\\", и отправились в путь. Сотрудники вокзала и поезда их не обнаружили, поэтому отчаянным приятелям удалось пересечь границу. Они почти добрались до Омска, когда их задержали в Исилькульском районе.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, УФСБ возбудило на двух граждан соседнего государства уголовное дело за незаконное пересечение границы. Сейчас иностранцам избрана мера заключения под стражу, а по их делу ведется следствие, за ходом которого наблюдает прокуратура.