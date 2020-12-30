В отличие от череды скандальных памятников Аленке, Снегурочкам и остальным пугающим «героям», в Омской области запечатлели семейку невероятно очаровательных уродцев. В центре поселка Красный Яр неизвестный нам автор слепил из снега Шрека, Фиону и их потомство.Выглядят мультяшные персонажи очень мило и вполне в духе Нового года: они ярко-зеленого цвета – прямо в тон праздничной елки.Судя по комментариям под постами в соцсетях, где разместили снимки недолговечного зимнего искусства, большинству местных жителей снежные фигуры понравились.