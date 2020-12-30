По последним данным министерства здравоохранения Омской области, в регионе за сутки прибавилось 252 больных коронавирусом. Из них в ковидные госпитали отправились 104 человека, а остались на амбулаторном лечении 148. Общее число заразившихся составило 29 857 человек.Выздоровели за сутки 194 человека. С начала пандемии в Омской области общий показатель достиг цифры 19 062.К сожалению, коронавирус продолжает уносить жизни омичей. За прошедший день скончалось 7 пациентов. Общее число погибших от ковида достигло 863 человек.Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 150, Колосовский район – 14, Называевский район –12, Калачинский район – 11, Азовский район, Муромцевский район – 10, Марьяновский район – 8, Большереченский район – 7, Нововаршавский, Черлакский районы – 4, Крутинский, Любинский, Шербакульский районы–3, Исилькульский, Нижнеомский, Омский районы–2, Павлоградский, Полтавский, Одесский, Русско-Полянский, Саргатский, Седельниковский, Таврический районы по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.Свободными для новых пациентов остаются 33,8 процентов коек в ковидных госпиталях региона. А на лечении дома остаются 7 925 человек.