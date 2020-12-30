В Омске волонтеры начали поиски пропавшего накануне 47-летнего Дениса Шкапова. Он пропал 25 декабря, в минувшую пятницу. Именно с этого дня родственники не знают о его месте нахождения и не могут с ним связаться. К поискам привлекли добровольцев и полицию.Приметы разыскиваемого: рост 187 см, худощавого телосложения, голубые глаза, темно-русые волосы с проседью. На момент ухода был одет в зеленую камуфляжную куртку, синие джинсы, черные сапоги, черную шапку-ушанку.Если вы вдели Дениса Шкапова ли знаете, где он может находиться, сообщите в полицию или по номеру, указанному в ориентировке.