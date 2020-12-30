В Большереченском зоопарке маются от бессонницы сразу два мишки – гималайский Малыш и бурая медведица Соня. Сотрудники шутят: даже их обитатели хотят дождаться окончания високосного 2020 года и, только убедившись, что 2021-й наступил, спокойно отправиться на боковую.– Малыш недавно вернулся с зоовыставки в Чернолучье, – рассказывает руководитель методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова. – Там у него, видимо, сбились биологические ритмы и он не спал зимой. Сейчас, казалось бы, есть все условия – даже мороз стоит на улице. Не хочет спать!Те же самое и с Соней. В позапрошлом году у медведицы, тогда еще совсем маленькой, уже была такая проблема. Но тогда это объяснялось просто: медвежат учит спать зимой мама, в Соня оказалась сиротой и просто не знала, как это делается. Напомним, попадание в зоопарк стало для малышки единственным возможным спасением. Ее мать убил браконьер, а детеныша бросил умирать в лесу. Неравнодушные сельчане подобрали ее, выкормили и передали в зоопарк. В дикой природе она, к сожалению, жить не сможет уже никогда.– Они оба сейчас очень сонные, аппетита почти нет, да и из своих домиков выбираются только по утрам, но пока еще бродят, – продолжает Наталья Болотова. – Надеемся, что хотя бы после Нового года впадут, наконец, в спячку и немного отдохнут перед весной.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Большереченском зоопарке проснулась медведица СоняМедведица Соня решила открыть весенне-летний сезон с понедельника. Именно в этот день, 25 марта, проснулась эта уже четвертая по счету косолапая. Самым первым проснулся Фома, потом к нему присоединились Кузя и Маша. Двое последних уже вполне активны, а Фома в этом году оказался лежебокой и выходит на улицу только, чтобы поесть. (Далее...)Медвежонок Соня, спасенная омским фермером от браконьеров, не хочет впадать в спячкуНапомним, крошечного медвежонка практически на своем участке обнаружил омский фермер. Скорее всего, у малышки браконьеры убили мать, а она сама погибла бы от голода, если бы ее вовремя не нашли. Спаситель выкормил маленькую хищницу из бутылочки, а когда она окрепла и уже стала представлять опасность для людей, передал ее в Большереченский зоопарк. (Далее...)