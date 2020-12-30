Накануне в соцсетях появились сообщения от омичей, которые стали свидетелями пожара, произошедшего на Левобережье на улице 2-я Солнечная. На пятом этаже многоквартирного дома неожиданно для всех вспыхнула новогодняя елка. Мать и дчь успели выбежать на балкон, а 35 жителям подъезда удалось эвакуироваться самостоятельно.- По предварительным данным, искусственная ель вспыхнула из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. А именно – электрогирлянды. В результате пожара в квартире сгорела искусственное новогоднее дерево, закопчены квартира, мебель и вещи, - уточнил начальник пресс-службы регионального МЧС России Юлия Дойникова.На месте работали 11 спасателей и 3 единицы спецтехники. Женщину с ребенком спасатели оперативно спустили на землю. Также омичам напомнили, что при украшении дома электрическими гирляндами стоит соблюдать правила безопасности, чтобы избежать трагедии.