Сказочные персонажи уже не первый раз появляются в омском общественном транспорте. В одном из автобусов омичи накануне могли встретить в 24 автобусе снегурочку, а ее постоянный спутник Дед Мороз в этом году занял место в кабине водителя трамвая.- С наступающим новым годом вас, друзья! Желаю, чтобы у вас все было хорошо и замечательно в следующем году. И никакого коронавируса, - пожелал в видеобращении водитель.Омичи положительно относятся к таким инициативам работников транспорта и говорят о том, что были бы рады, если бы таких сотрудников было больше. Действительно, поздравление от деда мороза или снегурочки создаст новогоднее настроение лучше любых украшений в салоне.