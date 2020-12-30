Перед похолоданием в Омске прошел снегопад. Он продолжался всю ночь и омские дорожники начали бороться со снегом еще вчера.По данным мэрии для обработки улиц от гололеда ушло более тысячи тонн регентов и песка. Ночью с центральных улиц города вывезли 5,9 тысяч кубометров снега. Также дорожники успели почистить 266 остановок общественного транспорта, 419 пешеходных переходов, 25 островков безопасности.Для очистки от снега на дорогах города трудились более тысячи рабочих и 418 единиц спецтехники. Как добавили в управления дорожного хозяйства и благоустройства, сегодня борьба с последствиями ночного снегопада продолжится.