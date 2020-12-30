Улицу Щербанева перекрыли в Омске около месяца назад. Эти ограничения были связаны со строительством гостиницы Hilton. И сразу же схема объезда вызвала у омичей, которые часто ездят в этих местах вопросы. Если следовать схеме объезда, то получается, что машины упираются в тупик, а вернуться можно только по встречке, потому что на узких междомовых улицах действует односторонне движение. Именно на эту проблему обращает внимание автор гневного поста в соцсетях.- Сколько нужно времени, чтобы убрать два знака, месяца-то мало, да? Еще раз объясню - ваши схемы объезда ведут прямиком в тупик, на котором организовано одностороннее движение. На видео машина скорой помощи. Как думаете она куда-нибудь торопится? - комментирует запись омич.В комментариях горожане тоже выражают недовольство. многие уже успели воспользоваться новой схемой движения и оказались в ситуации, когда пришлось с трудом разъезжаться с другими автомобилями на узкой дороге.