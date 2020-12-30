Омичи рассказывают в соцсетях об активизировавшихся «газовщиках», которые обманывают пенсионеров.– Сотрудники приходят в квартиры и под предлогом проверки газового оборудования, осматривают его, естественно выявляя при этом существенные нарушения, которые необходимо сейчас же исправить!– рассказывает автор поста. – Конечно же, они их исправляют за очень высокую цену (к слову в горгазе это цена намного ниже). При попытке хозяина квартиры позвонить в горгаз, чтобы узнать об этом обслуживании, тут же предлагают свой номер телефона газовой службы (А моим родителям, пока те искали ручку, быстро написали этот свой номер телефона в их абонентскую книжку, позвонив по которому, им естественно все подтвердили). В общем, хочу всех предупредить не запускайте чужих в квартиру, обслуживание проводит только Горгаз (в Авиагородке), а лучше - закройте дверь, оставив этих специалистов за ней, и позвоните по телефон, указанному в вашей квитанции за газ!