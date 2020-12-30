Все чаще директора омских фирм решают сэкономить на уплате налогов. Этим занимался и директор агрохолдинга \\"Алтаур\\", который за четыре месяца с марта по июнь 2019 года скрыл от уплаты налогов 9,7 миллионов рублей.Но эти нарушения быстро заметили и через суд бизнесмена обязали выплатить недостающие налоги, а также назначили штраф в 300 тысяч рублей. Крупный долг государству мужчина заплатил, а вот личный штраф попытался оспорить в областном суде, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Мужчина настаивал, что штраф присудили незаконно. Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции и приговор уже вступил в силу. Заплатить штраф директору все же придется.