Трагический случай произошел с омичом, когда он праздновал свое 60-летие в одном из кафе города. Мужчина вышел на вернанду, поскользнулся на плитке у входа, упал и сильно разбился. В результате полученных травм потерпевший скончался.Его сын подал иск на нерадивых владельцев заведения, где случилось несчастье. В суде установили, что инцидент напрямую связан с тем, что веранду плохо очистили от наледи.Изначально истец требовал компенсацию в 1,5 млн рублей. В итоге ответчика обязали выплатить ему 250 тысяч, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.