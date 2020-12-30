Главврач областной станции скорой помощи рассказал, как изменилась их работа за последнее время.Напомним, во время второй волны пандемии ситуация стала настолько критической, что не хватало мест в больницах даже для тяжелых пациентов.При этом омичи постоянно видели огромные очереди из скорых, отвозивших пациентов на томографию. Последней каплей стало ЧП с машинами неотложки, 40 минут простоявшими перед зданием областного минздрава с включенными сиренами.Демаршем 27 октября медики пытались привлечь внимание властей к сложившейся ситуации. Перед этим они весь день возили пожилую пациентку с тяжелым поражением легких и не могли ее никуда определить из-за отсутствия в городе свободных «ковидных» коек. После этого министра Ирину Солдатову отправили в отставку.На ее место назначили Александра Мураховского.Главврач скорой Максим Стуканов рассказал, что за эти два месяца ситуацию стабилизировали и таких вопиющих случаев, как раньше, больше не было.– Места в больницах есть всегда. Мы пациента забираем, можем мы его на КТ отвезти, а можем в больницу определить, его забирают и там уже сами делают томографию. И мы на другой вызов сразу отправляемся. Поэтому сейчас намного легче. И люди выживают, и нагрузка меньше, и мы быстрей вызовы отрабатывает, – рассказал Стуканов в интервью «СуперОмску».