О планах повысить стоимость проезда в маршрутках частных перевозчиков стало известно на прошлой неделе. Пошли слухи, что с 11 января билет при оплате по карте подорожает до 27-28 рублей. Многие омичи уже смирились с очередным повышением. Однако частные перевозчики неожиданно заявили: плата с нового года останется прежней. Повышать стоимость проезда в маршрутках не будут.- Мы неоднократно обращали внимание, что размер компенсации за перевозку пассажиров имеющих льготы за проезд, не соответствует ни уровню инфляции, ни рыночным условиям. И по этому поводу мы постоянно вели диалог с властью. 29 декабря была достигнута договоренность об увеличении размера компенсации за перевозку льготников, - сообщил крупнейший омский частный перевозчик и председатель СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян.По его словам, с 11 января 2021 года тарифы за проезд остаются прежними и ни какого повышения размера оплаты за проезд не будет. Это касается как оплаты билета картой, так и наличными.