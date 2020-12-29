На омских моржей неожиданно обратила внимание западная публика. Видео, которым нас уже не удивить, изрядно озадачило американскую публику, когда его опубликовало новостное издание Reuters.На видео предновогодние купания омского клуба закаливания \\"Моржи\\" для нас нет ничего необычного. Омичи выходят на речку и размявшись ныряют в длинную прорубь. Среди них даже нашелся закаленный дедушка мороз, который поздравил всех с наступающим новым годом.В комментариях к видео в издании обратили особое внимание на то, что на улице уже два дня температура держалась ниже 20, а отчаянные омичи все равно отправились купаться в ледяной воде.Субтитры, видимо, писали автоматически, потому что даже приблизительный смысл многих фраз был в них весьма искажен.