В Омске простились с художником Виктором Десятовым, из жизни в прошлую субботу.– Правление Омского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» с прискорбием сообщает, что 26 декабря 2020 года на 88 году жизни скоропостижно скончался художник-проектировщик, член Союза художников России с 1970 года, Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства им. К. П. Белова Виктор Александрович Десятов, – говорится в сообщении Омского регионального отделения «Союза художников России».Среди самых известных работ Виктора Александровича – проект здания «Дома пионеров», интерьеры бассейна «Альбатрос». Также он работал над эскизами для реконструкции двух омских храмов: Серафимо-Алексеевской часовни у Юбилейного моста и Казачьего собора возле ТЮЗа.В советские годы Виктор Десятов был депутатом горсовета.