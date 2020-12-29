Утро для жителей Московки выдалось не добрым. Большинство автолюбителей попали в длинную пробку, которая образовалась из-за ввода в эксплуатацию нового светофора на перекрестке улиц Кирова и 29 Рабочая.- Никогда тут не было таких пробок. Обе Московки, светлый и поселок Южный стоят! Спасибо за светофор! - опубликовал разгневанный пост один из омичей. В комментариях многие поддержали автора.Местные жители ждали этот светофор, потому что на перекрестке часто происходили аварии, но никто не предполагал, что его включение приведет к таким последствиям. В мэрии объяснили, почему образовался затор и пообещали наладить движение в ближайшее время.- Пересечение улиц Кирова и 29-я Рабочая является очагом аварийности по итогам 2018 года (произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек). Проектирование и выполнение работ по строительству светофорного объекта на пересечении улиц Кирова и 29-я Рабочая было осуществлено за счет финансовых средств инвестора – общества с ограниченной ответственностью «Барс-Резерв». Специалисты департамента транспорта подготовили техническое задание на корректировку светофорного цикла с учетом плотности транспортных потоков, и сегодня в работу светофора будут внесены изменения, - прокомментировали в департаменте транспорта.