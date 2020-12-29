Сейчас около 8 тысяч жителей Омской области с подтвержденной коронавирусной инфекцией лечатся дома. Это в четыре раза больше, чем тех пациентов, которые госпитализированы. Представитель областного Управления Роспотребнадзора назвал эту ситуацию недопустимой.– Сейчас идет эпидемия, нужно быть благоразумными, – считает Юрий Пневский. – Ограничения могут длиться бесконечно. Нагрузка на систему здравоохранения большая, она работает на пределе. Да, у нас 28-30% свободных коек, но это за счет детских коек в роддомах. Взрослые койки работают с максимальной нагрузкой, поэтому так много у нас людей лечатся дома. Соотношение недопустимо, это потенциальные очаги, нужно, чтобы все были госпитализированы.Также в Роспотребнадзоре призвали омичей серьезнее отнестись к рекомендации носить маски в общественных местах. До момента, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса, это чуть ли не единственная защита от ковида.