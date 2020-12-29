Жители Левобережья пожаловались на стаю бродячих собак, которые бегают по улицам. Напомним, после недавних поправок в закон организации по отлову не имеют права усыплять здоровых животных. Их стерилизуют, вакцинируют и безобидных снова выпускают на улице. Остальных пожизненно содержат в приюте.Из-за этого в городе стало появляться все больше бездомных псов. При этом даже отловленных в частном секторе собак зачем-то вывозят на центральные улицы. Впрочем, сталкиваются омичи и с дикими сворами животных без специальных бирок в ушах.– Четыре собаки напали на двух детей, – рассказывает анонимный автор паблика «Омск ВК». – Если бы не взрослая женщина с ребенком, то исход мог быть печальным. Данный участок, где обитают семь бездомных собак находится вблизи дома по адресу: 3-я Енисейская, 32/1. Прошу отреагировать компетентные органы на ситуацию. Собаки не стерилизованы, бирки отсутствуют. Каждый день мы наблюдаем, как они нападают то на бабушку, то на женщин. Еще одна стая обитает по адресу: 3-я Островская,166.– По заявке управляющей организации «Омск-комфорт» на указанную в соцсетях территорию 28 декабря выезжала бригада отлова бюджетного учреждения г. Омска «Муниципальный приют для животных», по результатам обследования данной территории ни одной собаки не было обнаружено. Завтра, 30 декабря, на улицы 3-я Островская и 3-я Енисейская состоится повторный выезд сотрудников бригады отлова, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии. – Напоминаем, если безнадзорные собаки проявляют агрессию по отношению к людям - необходимо подать заявку на отлов агрессивных особей в свою управляющую организацию или комитет территориального общественного самоуправления. Более подробную информацию можно получить в рабочее время в муниципальном приюте для животных по телефону 44-67-43, а также круглосуточно в Управлении единой дежурно-диспетчерской службы администрации города Омска 78-78-78.