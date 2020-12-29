В областном правительстве прошел предновогодний оперштаб по коронавирусу. Несмотря на то, что ситуация продолжает оставаться напряженной, новые ограничений пока решили не вводить. Однако омичам предлагают воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а также носить маски и дистанцироваться от других людей на расстояние не менее 1,5 метров.Также обсудили и продолжающуюся нехватку лекарств для лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом.– Просьба ко всем главным врачам еще раз провести работу со своими сотрудниками и пояснить: если кто-то лекарства не доносит до больных, то это хищение бюджетных средств. Все следующие жалобы я буду передавать уже в правоохранительные органы, – отметил губернатор Александр Бурков.Также сообщается, что в праздничные дни лаборатории будут проводить исследования на коронавирус ежедневно, а с 30 декабря начнут тестировать полицейских и росгвардейцев.