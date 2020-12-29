По последним данным омского минздрава в Омской области зафиксировали повышение суточного количества заразившихся коронавирусом. За сегодня их обнаружили уже 253, 146 человек смогли остаться на лечении дома, а 107 отправились в ковидные госпиталя. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 29 605 случаев заражения.Выздоровевшими за последние сутки стало рекордное число омичей - 189. Обычно этот показатель держится около 150 человек. Таким образам с начала пандемии в Омской области справиться с ковидом смогли 18 868 человек.К сожалению, продолжает пополняться и список погибших. За последние сутки омские медики констатировали 7 смертей от коронавируса. За все время наблюдений в регионе насчитали уже 856 жертв нового вируса.Территориальное распространение новых случаев COVID-19: Омск – 152, Азовский район – 15, Колосовский район – 11, Большереченский район – 10, Омский район – 7, Черлакский район –6, Горьковский район, Исилькульский район, Крутинский район, Муромцевский район, Нововаршавский район , Полтавский район – 5, Называевский район, Тюкалинский район – 4, Тарский район – 3 Калачинский район, Кормиловский район, Любинский район, Марьяновский район, Москаленский район, Нижнеомский район, Оконешниковский район, Русско-Полянский район, Саргатский район, Таврический район, Шербакульский район – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекциейЛечение на дому продолжают 7 930 человек, а свободный коечный фонд в ковидных госпиталях сегодня составляет 31,6%.