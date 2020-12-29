В Омске прошел последний в этом году областной оперштаб по коронавирусу. Новые ограничения пока решили не вводить, однако призвали омичей во время праздничных каникул отказаться от походов в ТЦ и другие места массового скопления людей.Вместо этого предлагается больше гулять на улице, при этом соблюдая дистанцию в 1,5-2 метра. Такое же правило действует и при посещении церквей.Пока ситуацию в Омской области расценивают как стабилизирующуюся. Однако из-за предновогодней суеты и толп людей, передвигающихся по городу вероятен новый всплеск заболеваемости.– По предложению регионального Управления Роспотребнадзора приняты решения усилить контроль за соблюдением социальной дистанции в торговых центрах, контроль за соблюдением «масочного» режима в общественном транспорте, проводить дезинфекцию в торговых центрах в постоянном режиме. По поручению Губернатора контрольные рейды по соблюдению ограничительных мер будут проходить во всех местах массового скопления людей, – сообщает пресс-служба облправительства. – Все ранее введенные ограничения сохраняются, продолжает также действовать масочный режим. В период новогодних праздников жителям региона настоятельно рекомендуют ограничить контакты с другими людьми и отмечать праздник только в узком семейном кругу.