В «Росводоканал Омск» продолжается акция для физических лиц «Оплати долги без пени». Горожанам, которые рассчитаются с задолженностью до 31 декабря 2020 года, компания спишет начисленные ранее пени. У омичей остались считанные дни, чтобы оплатить задолженность без штрафных начислений.По состоянию на начало декабря 2020 года более 400 тысяч потребителей – физических лиц имеют долги перед омским водоканалом. Совокупный долг горожан превысил полмиллиарда рублей. Акция призвана снизить дебиторскую задолженность населения. Омичи, погасившие долги перед предприятием до конца года, смогут сэкономить на оплате пеней, которые были начислены до 1 апреля 2020-го.- Акцию по списанию пеней мы проводим четвёртый год. Ежегодно в ней принимает участие от 50 до 70 тысяч наших потребителей. Мы видим положительную динамику в сумме оплаченных долгов, так в 2017 году омичи оплатили 26 млн рублей долгов, а в 2019 – почти 39 млн рублей. Надеемся, что списание пеней станет мотивирующим фактором для наших потребителей и позволит им сэкономить на их оплате в нынешнем, непростом для всех году. Ещё есть немного времени, чтобы успеть погасить долги, - отметила Ольга Смиковская коммерческий директор «Росводоканал Омск».Напомним, оплачивать коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения необходимо ежемесячно до 10 числа. В омском водоканале рекомендуют потребителям при оплате квитанций использовать дистанционные способы, такие как мобильное приложение РВК.Услуги, личный кабинет или другие платёжные сервисы. Кассы предприятия принимают оплату наличным и безналичным способом по адресам: ул. Маяковского, 2, ул. Конева, 14.Согласно действующему законодательству, ресурсоснабжающая организация вправе начислять пени абонентам, имеющим задолженность более одного месяца. Стоит отметить, что омский водоканал начал применять эту меру к должникам одним из последних среди предприятий коммунального комплекса областного центра. Впервые квитанции с начисленными пенями жители Омска получили в декабре 2016 года.