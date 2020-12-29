В Омске осудили 42-летнего мужчину за убийство бездомного, с которым они сначала долго вместе выпивали.По данным следствия, инцидент произошел 18 августа 2020 года. именно в этот день водитель \\"ГАЗ66\\" пригласил не известного ему ранее бездомного в кабину машины выпить. Чтобы их никто не беспокоил, мужчины остановились в лесополосе у поселка Биофабрика. Как это часто бывает, в какой-то момент застолья между мужчинами возник конфликт. Хозяин машины серьезно разозлился и несколько раз ударил ножом случайного собутыльника. Когда он понял, что произошло, то уехал в Марьяновский район в реабилитационный центр. Также омич утверждал, что убийство совершил третий собутыльник. Таким образом он пытался создать себе алиби. Но следователи быстро выяснили, что на месте преступления было только 2 человека, а на одежде подозреваемого нашли кровь, происхождение которой он не смог объяснить. Подозреваемый попытался снова уйти от наказания, заявив, что действовал в целях самообороны, но и это быстро опровергли.Как уточнили в пресс-службе следственного комитета, суд признал омича виновным по статье \\"Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего\\". Ему назначили наказание в виде 7 лет колонии строгого режима.