Мать двоих детей – девочек трех и семи лет – попала в поле зрения правоохранителей после того, как сожитель женщины избил одну из ее дочерей. Омичка не предприняла ничего, чтобы его остановить.Позже выяснилось, что женщина злоупотребляет алкоголем и наркотиками и уже давно пустила процесс воспитания детей на самотек. Ее лишили родительских прав. Была попытка апелляции, но в итоге решение суда оставили без изменений.– Непринятие своевременных мер ответчиком по защите своей дочери свидетельствует об отсутствии должной заботы о ее здоровье, физическом и психическом развитии, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – С учетом положений Семейного кодекса РФ, что родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей, судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда в соответствии с заключением прокурора вынесла решение о лишении ответчицы родительских прав и взыскании алиментов.Судебный акт вступил в законную силу.