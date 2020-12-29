Молодая омичка получила травмы на производстве. Женщина зашла в служебный автобус компании «Сервисгазавтоматика». Через несколько минут после того, как она села на свое место, потерпевшая почувствовала жжение в области ягодиц.Сотрудница была беременна, и подумала, что так проявляется аллергия, вызванная ее положением. Однако приехав домой, она выяснила, что пальто, джинсы и белье пропитаны какой-то странной маслянистой жидкостью, а на теле появились волдыри.Муж омички отвез ее в больницу, там пораженную кожу обработали. От госпитализации она отказалась. Две недели беременная женщина не могла ни лежать на спине, ни сидеть. А спустя две недели ей пришлось обратиться в перинатальный центр из-за осложнений после травм.Женщина подала иск в суд и потребовала более миллиона рублей в качестве компенсации, плюс еще около 10 тысяч за испорченные вещи. Ответчик – компания «Сервис-Интегратор», которая осуществляла злополучную перевозку, – заявила, что оплошность допустил водитель. Тот, в свою очередь, пытался переложить вину на других, заявив, что токсичную жидкость в плохо закрытой емкости в салон занес кто-то из пассажиров.Тем не менее ответчику уйти от ответственности не удастся. По информации NGS55.ru, Суд уменьшил размер компенсации в 13 раз — до 80 тысяч рублей, сумму утраченного заработка – до 23 945 рублей, а причиненный ущерб обязал компенсировать полностью. Омский областной суд оставил решение без изменения. Оно вступило в силу.