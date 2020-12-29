Перед новым годом омичи получили от мэрии необычный подарок. На Левом берегу заработали сразу две новые остановки.- Первый остановочный пункт расположен на дублере ул. Лукашевича в обоих направлениях, вблизи домов № 25, 27 по улице Лукашевича. Временно ему присвоено название \\"Бульвар Зеленый\\". Вторая остановка расположена по улице Волгоградской в районе дома 18А по бульвару Архитекторов, также в обоих направлениях, и называется \\"Поселок Чукреевка\\", - сообщил заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов.Остановки поставили с учетом пожеланий местных жителей. Останавливаться транспорт там начнет 30 декабря. С \\"Зеленого бульвара\\" можно будет уехать на 410 маршрутке, а с \\"Поселка Чукреевка\\" на 445.