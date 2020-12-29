В трех крупных омских парках аттракционы и катки будут работать для омичей почти всю новогоднюю ночь.В мэрии уточнили, что до утра 1 января зимние развлечения будут доступны для омичей в Советском паке, парке 30-летия ВЛКСМ и 300-летия Омска.Во всех парках прокат инвентаря, коньков и аттракционы будут работать примерно до 3 часов ночи, а сами катки и горки можно будет посетить до утра. Не станут ночью выключать и праздничную иллюминацию. Смогут омичи немного погреться и перекусить в кафе на территории парков, они тоже продлят вою работу. Пока не известно, как долго они будут открыты, владельцы собираются ориентироваться на поток посетителей.Правда, хватит ли у большинства омичей стойкости встречать новый год на улице большой вопрос. В ночь с 31 на 1 синоптики обещают серьезное понижение температуры.