Благодаря особой конструкции новый современный маммограф позволяет проводить исследования женщинам с любым ростом, весом и особенностями здоровья, в том числе и маломобильным пациенткам. Дело в том, что дуга у аппарата может менять высоту и наклон и вращаться в разные стороны. Получается, что не пациент под аппарат подстраивается, а аппарат под пациента и дает качественное изображение. Зона охвата становится больше на 7%, поэтому можно делать снимок под наклоном.- Благодаря этому выявляемость на ранних этапах подрастет. Главное, чтобы женщины приходили своевременно, не отодвигали плановое исследование на потом, - рассказала главный врач поликлиники Марина Костенко.В помещении где размещен новый маммограф провели современный ремонт. Уже сегодня пациентки могут проходить обследование на новом аппарате. В поликлинике уверены, что простаивать маммограф точно не будет: на втором этаже находится единственная на весь Амурский поселок женская консультация. Помощь здесь получают 40 тысяч омичек.