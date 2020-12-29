«Ростелеком» в Омске в преддверии нового 2021 года организовал сбор подарков для пациентов детского хосписа «Дом радужного детства». В рамках волонтерского проекта компании в этом году 20 детей получат новогодние сюрпризы.«Помощь детям — это приоритетное направление волонтерской деятельности нашей компании. Более шести лет накануне Нового года сотрудники компании становятся волшебниками и исполняют желания ребят. За это время “Ростелеком” осуществил мечты почти 500 детей. Это дает нам огромный заряд энергии, и в наших планах — продолжить помогать пациентам этого центра», — комментирует директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.Дед Мороз и Снегурочка вручат подарки пациентам детского хосписа «Дом радужного детства» на новогодних каникулах. В этом году малыши получат новогодние наборы конфет, комплекты для творчества, пазлы, развивающие игры.«Сотрудники детского хосписа, волонтеры и пациенты — это большая и дружная семья. “Дом радужного детства” работает для того, чтобы сделать жизнь неизлечимо больных детей ярче, чтобы в ней было меньше боли и страданий. Это территория добра, любви и заботы. Это пристань надежды для детей и их родителей. Мы благодарим волонтеров “Ростелекома” за их добрые сердца и теплоту», — комментирует председатель правления ОРОО БЦПД «Радуга» Валерий Евстигнеев.