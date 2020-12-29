29 декабря 1965 года в 9 часов 50 мин Омская ТЭЦ-4 произвела первый ток, дав импульс развитию нефтехимической промышленности города, а также новым жилым микрорайонам. Сегодня ТЭЦ-4 является структурным подразделением АО «ТГК-11».В середине прошлого века Омск обрел славу крупного нефтехимического центра страны. Параллельно активно велось жилищное строительство и вскоре появился новый крупный район - городок Нефтяников. Понятно, что для всего этого требовались дополнительные мощности тепла и электроэнергии. Тогда и было решено, что городу необходима новая теплоэлектростанция.Возводилась она, как и все в годы социализма, ударными темпами. Всего в строительстве станции участвовало более 20 организаций. Зимы тогда были суровые, снежные, а морозы стояли за 40 градусов. Техники для уборки снега не было, поэтому железнодорожные пути чистили вручную, чтобы поставлять вагоны под разгрузку. На очистку от снега выходили все - от рабочих до ИТР. Станция строилась на болоте, кругом рос камыш, а летом стояла вода. При строительстве железнодорожных путей в главный корпус и на сборочную площадку технологического оборудования, куда приходили составы с балластом, щебнем, рабочие разгружали их прямо в воду. А ночью на разгрузку выходили комсомольцы, в основном добровольцы, молодежь.ТЭЦ-4 строили по новому типовому проекту. При ее проектировании учитывались последние на тот период достижения в отечественной энергетике, новые технологии, новое оборудование для подачи, сжигания угля, газоочистки, утилизации отходов на золоотвалах.От решения Совета министров до пуска первого энергоблока ТЭЦ-4 прошло десять лет. Большая часть времени ушла на подготовку и согласование проекта, а непосредственно строительство заняло всего четыре года. Первая очередь ТЭЦ-4 позволила в значительной степени снять остроту дефицита мощностей омской энергосистемы. Завершилось строительство только в 1982 году. С запуском последнего котлоагрегата № 12 станция достигла проектной мощности и стала основным поставщиком тепла и электричества для Северного промышленного узла Омска.Сегодня ТЭЦ-4 - это современное предприятие с непрерывным циклом производства, где ни днем, ни ночью не останавливается работа оборудования, где ни на секунду вращающиеся с огромной скоростью турбины и раскаленные котлы, не остаются без внимания. Идет и работа по техническому перевооружению станции. Здесь так же, как и 55 лет назад, сменяют друг друга дежурные смены котельщиков, диспетчеров, электриков и тем же непрерывным потоком течет к потребителям горячая вода и электроэнергия. А это значит, что наш город по-прежнему согрет теплом и светом ТЭЦ-4.ТОЛЬКО ЦИФРЫ:Установленная электрическая мощность ТЭЦ-4 - 385МВтУстановленная тепловая мощность отборов турбин - 900 Гкал/час7 технологических цехов в составе ТЭЦ-4530 человек обеспечивают бесперебойную работу станции