Коронавирус в последнее время распространяется по районам Омской области гораздо активнее, чем раньше, поэтому потребность в новых местах для госпитализации ковидных больных становится все ощутимее.Как рассказали в минздраве, для нового госпиталя займут задние родильного дома в Исилькульской ЦРБ, где проходят лечение жители сразу из нескольких районов. Главной причиной для выбора в качестве помещения под госпиталь именно роддома стало его расположение в отдельном здании. Это поможет избежать контакта пациентов друг с другом, отметили в ведомстве.- Женщины, находящиеся в ожидании малышей, и роженицы переведены в хирургический блок стационара, где также есть все необходимое для родовспоможения и пребывания женщин с младенцами, - рассказал главный врач ЦРБ Владимир Давыдов. - Потоки пациентов с коронавирусной инфекцией и остальными пациентами больницы не пересекаются.