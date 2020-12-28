Около месяца ходили слухи, что Илья Ковальчук может пополнить ряды «Авангарда». Олимпийским чемпионом интересовались несколько российских клубов. Но почти сразу было понятно, что у омичей больше шансов. Как выяснилось, у хоккеиста сложились очень хорошие отношения с нынешним наставником «ястребов» Бобом Хартли.Напомним, в Россию 37-летний форвард решил перебраться после того, как не дождался предложений о работе от североамериканских клубов НХЛ.– В данный момент хоккеист проходит медосмотр, а уже завтра присоединится к команде и проведет первую тренировку, – рассказали в пресс-службе ХК «Авангард».Илья Ковальчук уже прилетел в Москву, и прямо в аэропорту ему вручили майку омского клуба с номером «17».