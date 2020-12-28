Стало известно, что задержка с выборами главы района произошла в Тевризского район Омской области. Полномочия действующего главы истекли еще 3 декабря, но никаких процедур по организации выборов проведено не было, также как и несколькими днями ранее в Знаменском районе.- Вопрос о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Тевризского района районный Совет начал рассматривать заблаговременно. В действующий на тот момент порядок нужно было внести существенные поправки, касающиеся соблюдения антикоррупционного законодательства. Однако в ноябре-декабре текущего года назначенные сессии не состоялись с связи с невозможностью собрать кворум из-за временной нетрудоспособности депутатов. В дальнейшем, когда кворум был собран, Совет Тевризского района 23 декабря утвердил порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы района, который по состоянию на сегодняшний день вступил в силу. 30 декабря запланирована сессия, на которую вынесен вопрос о принятии решения о формировании конкурсной комиссии для выдвижения кандидатов на должность главы района. Сейчас работа идет в плановом режиме, - рассказал председатель совета депутатов Тевризского района Александр Шаройко.