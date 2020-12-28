Свидетелями страшной картины стали жители Амурского поселка, пришедшие утром на остановку в районе улицы Краснознаменной. Испуганные люди нашли там висящую женщину.К сожалению, спасти ее было уже невозможно. По всей вероятности, она умерла еще ночью. Что могло стать причиной случившегося, сейчас устанавливают следователи.Очевидцы пожаловались, что труп женщины долгое время находился на остановке и его даже никто не прикрыл.– Сегодня муж пошел провожать дочь в школу, она с этой остановки уезжает, а там женщина висит! – рассказывает одна из подписчиц паблика «Инцидент Омск», где разместили фото.– Кошмар! Тут у взрослого психика не выдержит, а детки постоянно ездят с этой остановки, – пишет другая.