Компания «Омск РТС» подвела итоги ежегодной акции «Надежный управдом», которая проходила с 1 августа по 31 октября 2020 года. Пять старших по домам – победителей, выполнивших условия акции, стали обладателями сертификатов на сумму 4 000 рублей на оплату отопления.Для участия необходимо было в течение всего срока проведения акции регулярно оплачивать отопление и горячее водоснабжение, ежемесячно предоставлять в АО «Омск РТС» реестры по дому с фактическими показаниями индивидуальных счетчиков горячей воды, акты о проживании граждан без регистрации по квартирам дома, не оборудованным индивидуальными приборами учета ГВС, а также снизить уровень задолженности по дому.- Старшие по домам - это связующее звено между жильцами и ресурсоснабжающей организацией. Благодаря их работе мы можем делать корректные начисления как индивидуальные, так и за общедомовые нужды. Помимо этого, старшие по домам как представители всего дома контролируют подготовку внутридомовых систем теплоснабжения дома к отопительному периоду управляющей компанией. Управдомы проделывают большую работу, и АО «Омск РТС» отмечает самых ответственных, - рассказал заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько.Условия акции и список победителей размещен на сайте АО «Омск РТС» omskrts.ru в разделе «Потребителям/ Населению/ Акции» https://www.omskrts.ru/users/people/promo/14914