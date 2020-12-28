Еще в 2019 году омская прокуратура завела дело в отношении представителей Российского союза студенческих организаций. Их обвиняли в фальсификации отчетной документации при проведении студенческих форумов в Омске и хищении грантовых средств, предоставленных ОмГУ.Сейчас стали известны подробности дела. Тогда для организации двух студенческих форумов привлекли главу российского союза студорганизаций из Москвы, который занимался расселением, организацией питания и перевозки гостей мероприятий. Один из форумов, где гостей было 227, организатор вызвался провести за почти 2.2 миллиона рублей, сообщает \\"Коммерсантъ\\". Он обещал организовать проживание в двухместных или одноместных номерах, перевозить участников на комфортабельных автобусах, а руководство на минивэне, также организовать трехразовое питание и кофебрейки. А отчет о проведении съезда он собирался разослать во все участвовавшие регионы. На подобных условиях он же провел и второй форум, но за него попросил немного меньше, 1.8 миллионов.По данным следствия, на проживание гостей было потрачено всего 335 тысяч. Номера арендовались в гостинице \\"Шато\\", на питание ушло и того меньше, столовая \\"Вкуснофф\\" обеспечила его за 168 тысяч, а перевозки и вовсе обошлись бесплатно за счет собственного транспорта университета.- Сопоставив эти цифры, следствие пришло к выводу о том, что разницу в 1 млн 905 тыс. руб., составившую около половины от общей стоимости двух контрактов, организатор мероприятий Андриянов похитил мошенническим путем в составе группы лиц с использованием своего служебного положения, - отмечает \\"Комерсантъ\\".Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и виноватым себя не считает. Он утверждает, что все деньги давно перевел субподрядчикам.