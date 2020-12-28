В омский онкодиспансер поступила новая партия современного оборудования, которое существенно облегчит жизнь врачам и пациентам. Теперь в медучреждении есть передвижной рентген-аппарат, который позволит проводить обследование пациента прямо на кровати. Кроме того, закуплены хирургический микроскоп, мобильный аппарат УЗИ-диагностики и девять лапароскопических стоек.– Использование хирургического микроскопа и самой современной на сегодняшний день лапароскопической стойки, которые приобретены для нашего отделения, позволит выполнять сложные микрохирургические операции в полости рта, носа и околоносовых пазух, – рассказывает хирург-онколог, заведующий отделением хирургии опухолей головы и шеи Клинического онкологического диспансера Вадим Цветаев. – Удаление опухолей в области головы порой осложняется близким соседством многих органов, магистральных сосудов и нервов. Используя это оборудование, мы в несколько раз уменьшаем время проведения таких операций, снижается травматичность, и пациенты буквально через пару дней могут быть выписаны.В общей сложности в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в этом году онкодиспансер получит 80 единиц медтехники и комплектующих материалов на 842,4 млн рублей.