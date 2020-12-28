По последним данным омского минздрава в области за последние сутки выявили 247 новых заражений коронавирусом. 151 человек сможет лечиться дома, а 96 пришлось госпитализировать. Всего с начала пандемии медики констатировали 29 352 случая заражений.Выздороветь смогли 115 омичей, всего с начала наблюдений в регионе поправились 18 679 человек.К сожалению, COVID-19 продолжает уносить жизни омичей. За сутки скончались 7 пациентов, а с начала пандемии 849.Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 160, Азовский район, Большереченский район – 10 Полтавский район – 9, Марьяновский район – 7, Калачинский район, Любинский район – 6, Называевский район – 5, Колосовский район, Москаленский район, Муромцевский район, Омский район, Черлакский район – 4, Горьковский район, Тарский район, Тюкалинский район – 2, Знаменский район, Кормиловский район, Нижнеомский район, Одесский район, Павлоградский район, Седельниковский район, Таврический район, Тевризский район – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.Доля свободных коек в ковидных госпиталях немного снизилась и составляет 28,5% от общего числа мест, а дома продолжают лечиться 7 929 человек.