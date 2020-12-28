Возводить жилье в Омской области начнут сразу несколько федеральных строительных компаний. Крупным организациям стало выгодно заниматься такими проектами – благодаря льготной ипотеке увеличился спрос на недвижимость. Это позволит строить жилье более качественно.– По выданным ипотечным кредитам мы впереди всех субъектов, – отметил губернатор в «Актуальном интервью». – Более того, у нас самая низкая ставка ипотечного кредитования доходит до 2,9%. Такого нет в других регионах, это была чисто наша, областная инициатива. Мы выделили региональные деньги для компенсации ипотечной ставки – поэтому она получилась такой низкой. Сегодня идет ипотечный бум.В результате Омская область столкнулась с нехваткой строительных мощностей. Несмотря на то, что национальный проект «Жилье и городская среда» исполнен на 95% (по данным на 25 декабря), стоимость квадратного метра выросла.Добавим, что 2020 году на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в Омской области было направлено 1,5 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд – из федерального бюджета. Введено в эксплуатацию 486,019 тысяч кв. м жилья. В планах на 2021 – построить еще 577 тысяч кв. м, благоустроить не менее 43 общественных территорий и 20 дворов.