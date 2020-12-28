В Омской области со следующего года может резко – на 38% – вырасти плата за капремонт жилья. Все из-за того, что расценки почему-то забывали индексировать целях семь лет.При этом сумма могла быть еще выше. Минэнерго вынесло на антикоррупционную экспертизу проект о повышении тарифов на 46%. Тогда размер минимального взноса за квадратный метр составил бы 9,78 рублей.– Это очень резкое повышение. К сожалению, с 2013 года никто этим не занимался. Не было даже индексации на инфляцию, – сказал Александр Бурков представителям омских СМИ во время «Актуального интервью».Губернатор предположил, что такая ситуация могла возникнуть в том числе из-за постоянной нехватки кадров в Региональном фонде капремонта. Кроме того, за последнее время там неоднократно менялись руководители.Вопрос о повышении тарифа назрел, но столь резкий его рост, по словам Александра Буркова, может стать «шоком и ударом» для омичей. В правительстве региона ситуацию планируют подробно рассмотреть 29 декабря.– Я прекрасно понимаю: уровень жизни в период пандемии упал, снизились доходы. Это постановление будет рассматриваться в правительстве. Оно назрело – в региональном фонде капремонта не хватает средств, там дефицит. Но я считаю, такого резкого повышения не должно быть, – отметил Бурков.