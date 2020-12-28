Под конец года в Омске завершается рассмотрение сразу двух громких уголовных дел: в отношении бывших главного судебного пристава Владимира Витрука и начальника отдела СКР в Кировском округе Романа Оляницкого.Первого обвиняют в превышении должностных полномочий. Витруку могут вынести приговор уже сегодня, 28 декабря. По версии следствия, в 2016–2018 годы Витрук платил зарплату троим сотрудникам, которые иногда участвовали в соревнованиях от службы приставов, но заработали при этом на должностях госслужащих больше 1,8 млн рублей. К тому же он препятствовал взысканию с предпринимателя 12 млн долгов. А за взятку, как считает обвинение, помог бизнесмену вывести из-под ареста внедорожник.Решение по второму делу планируют принять завтра. Напомним, подполковника Романа Оляницкого обвиняют в получении взятки в 250 тысяч рублей. За эти деньги, переданные ему в два приема, он обещал действовать в интересах задержанного. Однако в итоге сам оказался в изоляторе.На 29 декабря запланированы прения сторон. Не исключено, что сразу после этого экс-сотруднику следкома будет вынесен приговор.