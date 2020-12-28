Тарифы на капитальный ремонт в Омской области планируют серьезно повысить с начала грядущего года. Накануне минэнерго вынесло на антикоррупционную экспертизу проект о повышении тарифов на 46%. Тогда размер минимального взноса за квадратный метр составил бы 9,78 рублей.Плату за капитальный ремонт не индексировали в Омской области с 2013 года. В ведомстве отметили, что тариф в 6,7 рублей за метр не позволяет собрать достаточную сумму для ремонта домов в срок.В итоге поднять тариф решили только на 38%, что составит 9,25 рублей за квадратный метр. Новый тариф должен начать действовать с 1 января 2021 года.